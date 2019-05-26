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ديني

ما يجب على المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء تجيب

الأحد 26/مايو/2019 - 06:01 ص
العشر الأواخر من
العشر الأواخر من رمضان
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي على المسلم أن يتبع هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العشر الأواخر من رمضان.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما المطلوب على المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان؟» أنه ورد «أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله».

وأكدت أنه "يجب على المسلم أن يجتهد في العبادة ويحث أهله على ذلك حتى يكون في توديع هذا الشهر الكريم، ولا يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر".

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