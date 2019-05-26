ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

صلاة التهجد .. تعرف على عدد ركعاتها ووقت أدائها

الأحد 26/مايو/2019 - 02:01 ص
صلاة التهجد
صلاة التهجد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل.

وأضاف «ممدوح» في تصريح له، أن "هذا الوقت وقت نزول الرحمات وإجابة الدعوات"، مضيفًا "أن صلاة التهجد أدناها ركعتان، ولا حد لأكثرها؛ مستشهدًا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»".

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سَنَّ قيام رمضان ورغَّب فيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وهذا القيام يتحقق بصلاة التراويح التي اختص بها شهر رمضان، ومعنى قيام رمضان إيمانًا: أي تصديقًا بما وعد اللَّهُ الصائمَ من الأجر، واحتسابًا: أي محتسبًا ومدخرًا أجره عند الله تعالى لا عند غيره، وذلك بإخلاص العمل لله.

وتابع: قد وردت روايات عديدة صحيحة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ثماني ركعات، وصلاها عشرًا، واثنتي عشرة ركعة؛ بحسب الأحوال التي كان عليها، ويمكن القول إن أقل صلاة التراويح ثماني ركعات، وأكثرها لا حدَّ له، وما عليه الفقهاء الأربعة هو أن تُصَلَّى عشرين ركعة.

ولفت إلى أنه ويُندب ختم القرآن كاملًا في صلاة التراويح؛ يُوزَّعُ جزءٌ منه كلَّ ليلة، ويُطلَبُ من الإمام تخفيف الصلاة على المأمومين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ» متفق عليه، وليس معنى التخفيف ما يفعله بعض الأئمة من الإسراع في صلاة التراويح إلى الحد الذي لا يتمكن معه المأموم من إتمام الركوع والسجود والطمأنينة التي هي فرض تبطل الصلاة بدونه، بل التخفيف هو عدم التطويل مع إحكام القراءة وإتمام الأركان، والطمأنينة واحدة من هذه الأركان.

وأكمل: ومن الأفضل صلاتها في المسجد، وإن كان بعض المذاهب يرى أن صلاتها في البيت أفضل إلا لمن خاف الكسل عنها إذا صلاها في بيته، أو كان نزوله يساعد في إقامة هذه الشعيرة؛ كأن كان إمامًا للناس، أو حسن الصوت بالقراءة، أو ممن يُقتدى به.

ترشيحاتنا

مفاجأة..أيمن يونس يقدم برنامجا على تايم سبورت في أمم أفريقيا

مبعرفش أمثل.. سوزان نجم الدين: أنا راقصة باليه ودخلت المجال بالصدفة.. فيديو

رسالة خاصة من سيد عبد الحفيظ لـ الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الحلاق اندبح بالموس بتاعه.. والسبب الخلاف على صوت الكاسيت وقت صلاة التراويح

صبح وليل .. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة في محافظتك

احذر من شحن هاتفك في الأماكن العامة لهذا السبب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

في حفل إفطارها السنوي.. محبي مصر تكرم 1000 يتيم.. فيديو وصور

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور