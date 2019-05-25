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محافظات

بعد إنشائها بالجهود الذاتية.. افتتاح وحدة إصدار الفيش الجنائي بمدينة الوقف بقنا

السبت 25/مايو/2019 - 04:14 م
افتتاح وحدة إصدار
افتتاح وحدة إصدار للفيش الجنائي بمدينة الوقف
يوسف رجب
افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مجدى القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحدة إصدار للفيش الجنائي المميكن والتي ستخدم حوالي 94 ألف مواطن بمركز الوقف بحضور عدد من القيادات الامنية والتنفيذية واهالي مركز ومدينة الوقف.

وأكد محافظ قنا،أن وحدة إصدار الفيش الجنائي تم انشاؤها بالجهود الذاتية بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، حيث تم الانتهاء من تجهيزات الوحدة ومعداتها الخاصة بالبصمة الضوئية وعمليات الربط الالكتروني مع الوحدة الرئيسية بوزارة الداخلية، لافتًا إلى أن الوحدة ستوفر على المواطنين الوقت وعناء ومشقة الذهاب الي المراكز المجاورة لاستخراج الفيش الجنائي للأغراض المختلفة.

ووجه الهجان، الشكر لكل من ساهم من أهالى المركز في إنشاء وحدة استخراج الفيش الجنائى، مشددا على أهمية المشاركة المجتمعية للدولة في إنشاء المشروعات الخدمية.
بعد إنشائها بالجهود الذاتية.. افتتاح وحدة إصدار الفيش الجنائي بمدينة الوقف بقنا
بعد إنشائها بالجهود الذاتية.. افتتاح وحدة إصدار الفيش الجنائي بمدينة الوقف بقنا
بعد إنشائها بالجهود الذاتية.. افتتاح وحدة إصدار الفيش الجنائي بمدينة الوقف بقنا
بعد إنشائها بالجهود الذاتية.. افتتاح وحدة إصدار الفيش الجنائي بمدينة الوقف بقنا
بعد إنشائها بالجهود الذاتية.. افتتاح وحدة إصدار الفيش الجنائي بمدينة الوقف بقنا
بعد إنشائها بالجهود الذاتية.. افتتاح وحدة إصدار الفيش الجنائي بمدينة الوقف بقنا
بعد إنشائها بالجهود الذاتية.. افتتاح وحدة إصدار الفيش الجنائي بمدينة الوقف بقنا
بعد إنشائها بالجهود الذاتية.. افتتاح وحدة إصدار الفيش الجنائي بمدينة الوقف بقنا

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