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فن

كريم عفيفي: أحلم بالتعاون مع يحيى الفخراني وأحمد عز

السبت 25/مايو/2019 - 04:12 م
صدى البلد
نورا نبيل
أعرب الفنان كريم عفيفي عن أمله في التعاون مع النجمين يحيى الفخراني وأحمد عز خلال الفترة المقبلة.

وقال عفيفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "أتمنى التعاون مع كل فنان ناجح ولكن لدي حلم خاص بالعمل مع الفخراني كما أريد التمثيل مع أحمد عز".

وأضاف: "أتمنى أن أكرر التعاون مع النجم أحمد السقا بعد أن عملت معه من خلال مسلسل ولد الغلابة، فهو ليس فقط ممثل ناجح بل إنسان جدع ومتواضع والعمل معه ممتع للغاية".

وعبر عفيفي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره بمسلسل "ولد الغلابة"، مؤكدًا أن نجاحه في هذا العمل فاق كل توقعاته.

ويشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي.

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