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برلمان

البرلمان الأفريقي يطالب الجامعات المصرية المصنفة دوليا بنقل خبراتها لنظيرتها بدول القارة

السبت 25/مايو/2019 - 04:15 م
البرلمان الأفريقى
البرلمان الأفريقى
فريدة محمد
وجه النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقى، التهنئة لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والزقازيق بعد نجاح الجامعات المصرية في التقدم والارتقاء بالمستوى التعليمى بأكبر عدد من التصنيفات الدولية، حيث ظهرت 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية بتصنيف "Leiden" الهولندى للجامعات.

وطالب "الجندى"، فى بيان اليوم، رؤساء وقيادات هذه الجامعات، بالتواصل والتعاون مع الجامعات الأفريقية بمختلف دول القارة السمراء لنقل خبرات الجامعات المصرية إلى الجامعات الإفريقية خاصة فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقى خاصة ان أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الصناعة، خلال الفترة 2014 – 2017، هى جامعة القاهرة التى نشرت 217 بحثا، ونشرت جامعة عين شمس 142 بحثًا، ونشرت جامعة الإسكندرية 104 بحثًا، ونشرت جامعة المنصورة 68 بحثًا، ونشرت جامعة الزقازيق 39 بحثًا.

وأضاف أن أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الجامعات العالمية خلال الفترة 2014 – 2017 هي، جامعة القاهرة نشرت 5749 بحثًا، وجامعة عين شمس نشرت 3248 بحثًا، وجامعة الإسكندرية نشرت 2759 بحثًا، وجامعة المنصورة نشرت 2702 بحثًا، وجامعة الزقازيق نشرت 1779 بحثًا.

يشار إلى ان تصنيف CWTS Leiden يعتمد فى تقييمه على الأبحاث المنشورة فى صورة مقال علمى أو مرجعى فى قاعدة بيانات Web of Science والتى تدار معرفة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة فى أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، ولا يعتمد التصنيف فى تقييمه على الكتب وكتيبات المؤتمرات والمقالات البحثية المنشورة فى المجلات غير المفهرسة فى قاعدة بيانات Web of Science كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التى توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمى والتعاون والنشر فى المجلات المفتوح open access والتنوع بين الجنسين.

كما شملت العلوم التى يقيمها التصنيف علوم الصحة والطب الحيوي، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي، والعلوم الأساسية والهندسة، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات.

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