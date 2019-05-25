نرمين الفقي تكشف صلة قرابتها بـ كريم كوجاك

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة مع كريم كوجاك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تكشف فيها عن صلة القرابة التي تربطها به.



وقالت: "ولاد خالي حبيبي"، وعلقت الفنانة دنيا عبدالعزيز: "أول مرة أعرف".



يذكر أن نرمين الفقي، تغيب هذا العام عن دراما رمضان وعرض لها قبل رمضان مسلسل "أبو العروسة" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.