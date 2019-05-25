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فن

نرمين الفقي تكشف صلة قرابتها بـ كريم كوجاك

السبت 25/مايو/2019 - 04:07 م
نرمين الفقى
نرمين الفقى
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة مع كريم كوجاك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تكشف فيها عن صلة القرابة التي تربطها به.

وقالت: "ولاد خالي حبيبي"، وعلقت الفنانة دنيا عبدالعزيز: "أول مرة أعرف".

يذكر أن نرمين الفقي، تغيب هذا العام عن دراما رمضان وعرض لها قبل رمضان مسلسل "أبو العروسة" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.

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