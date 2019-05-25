نجوم دراما رمضان يتحدثون لـ صدى البلد.. منى عبد الغنى: لن أنتج ألبومات مرة أخرى.. أحمد السقا: لم أواجه صعوبات في اللهجة الصعيدية.. مصدر بـ زي الشمس يكشف تفاصيل عن نهايته

"زي الشمس"



أحمد السقا

قال النجم أحمد السقا إنه لم يواجه صعوبات في اللهجة الصعيدية من خلال مسلسل "ولد الغلابة" الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



وأضاف السقا أنه كان "هناك مصحح للغة "عبد النبي" من أجل التركيز على جميع التفاصيل وأيضا مخارج الألفاظ، فالمسلسل احتاج مجهودا كبيرا من أجل الشكل الذي خرج به مسلسل "ولد الغلابة"، فاستطاع المصحح أن يزيل اللهجة الصعيدية التي كنت أتحدثها في فيلم الجزيرة لأن هناك اختلافا كبيرا والمشاهد يشعر بذلك كذلك أهل الصعيد يعرفون أن كل منطقة في الصعيد تتحدث بشكل مختلف".



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رنا سماحة

أكدت الفنانة رنا سماحة أنها تتابع 4 مسلسلات خلال شهر رمضان الكريم، وقالت في تصريح خاص: "أعجبني مسلسلي زي الشمس وولد غلابة، فأحداثهما سريعة ومثيرة وأداء جميع الممثلين رائع".



وأضافت: "هناك مسلسلان أتابعهما أيضًا وهما حدوتة مرة لغادة عبد الرازق لأنني احب اختياراتها الفنية، كما أتابع مسلسل كلبش 3".



وتستعد رنا سماحة لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة القادمة. قال النجم أحمد السقا إنه لم يواجه صعوبات في اللهجة الصعيدية من خلال مسلسل "ولد الغلابة" الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.وأضاف السقا أنه كان "هناك مصحح للغة "عبد النبي" من أجل التركيز على جميع التفاصيل وأيضا مخارج الألفاظ، فالمسلسل احتاج مجهودا كبيرا من أجل الشكل الذي خرج به مسلسل "ولد الغلابة"، فاستطاع المصحح أن يزيل اللهجة الصعيدية التي كنت أتحدثها في فيلم الجزيرة لأن هناك اختلافا كبيرا والمشاهد يشعر بذلك كذلك أهل الصعيد يعرفون أن كل منطقة في الصعيد تتحدث بشكل مختلف".أكدت الفنانة رنا سماحة أنها تتابع 4 مسلسلات خلال شهر رمضان الكريم، وقالت في تصريح خاص: "أعجبني مسلسلي زي الشمس وولد غلابة، فأحداثهما سريعة ومثيرة وأداء جميع الممثلين رائع".وأضافت: "هناك مسلسلان أتابعهما أيضًا وهما حدوتة مرة لغادة عبد الرازق لأنني احب اختياراتها الفنية، كما أتابع مسلسل كلبش 3".وتستعد رنا سماحة لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة القادمة.





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كريم عفيفي

أعرب الفنان كريم عفيفي عن أمله في التعاون مع النجمين يحيى الفخراني وأحمد عز خلال الفترة المقبلة.



وقال عفيفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إنني أتمنى التعاون مع كل فنان ناجح ولكن لدي حلم خاص بالعمل مع الفخراني كما أريد التمثيل مع أحمد عز".



وأضاف: "أتمنى أن أكرر التعاون مع النجم أحمد السقا بعد أن عملت معه من خلال مسلسل ولد الغلابة، فهو ليس فقط ممثل ناجح بل إنسان جدع ومتواضع والعمل معه ممتع للغاية".



وعبر عفيفي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره بمسلسل "ولد الغلابة"، مؤكدًا أن نجاحه في هذا العمل فاق كل توقعاته.



ويشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي. أعرب الفنان كريم عفيفي عن أمله في التعاون مع النجمين يحيى الفخراني وأحمد عز خلال الفترة المقبلة.وقال عفيفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إنني أتمنى التعاون مع كل فنان ناجح ولكن لدي حلم خاص بالعمل مع الفخراني كما أريد التمثيل مع أحمد عز".وأضاف: "أتمنى أن أكرر التعاون مع النجم أحمد السقا بعد أن عملت معه من خلال مسلسل ولد الغلابة، فهو ليس فقط ممثل ناجح بل إنسان جدع ومتواضع والعمل معه ممتع للغاية".وعبر عفيفي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره بمسلسل "ولد الغلابة"، مؤكدًا أن نجاحه في هذا العمل فاق كل توقعاته.ويشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي.

كشف مصدر داخل فريق عمل مسلسل "زي الشمس" حقيقة تطابق نهاية الأحداث مع المسلسل الإيطالي "الأخوات" والمقتبس منه العمل.كانت الأيام الماضية شهدت تخمينات واسعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت البعض للتأكيد أن أحمد السعدني الذي يجسد شخصية عمر هو قاتل فريدة طبقا لما حدث مع نفس الشخصيات في المسلسل الإيطالي.