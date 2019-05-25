كانت صحفية.. قصة أول جرسونة في مصر

بصوت ناعم أقبلت الفتاة على صاحب ملهى "الفونتانا"، بادرته بطلبها ليرد عليها بسخافة ضاحكا بتهكم منها، وفي نهاية الحديث بينهما وافق على طلبها الذي أدهشه وأعجب بإصرار الفتاة أمامه بعيونها اللامعة، كيف تستطيع فتاة في مصر بخمسينات القرن الماضي طلب العمل كـ "جرسونة" في أحد الملاهي.



مفيدة حلمي، كسرت بجرأتها كل القيود وحطمت كل الأفكار والعادات التي منعت السيدات حينها من العمل في بعض المهن، صحفية كلفها الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين بعمل تحقيق لمجلة "الجيل"، ارتدت خلاله زي الجرسونات لتعمل في واحد من المطاعم وترصد تقبل المصريين آنذاك عمل أول جرسونة في مصر.



ونشرت مجلة "الجيل" في عددها الصادر عام 1958 عن أول تجربة خاضتها سيدة في وظيفة "الجرسونة"، لتكون بذلك أول سيدة تعمل في هذه المهنة، وقالت "مفيدة" في التحقيق الذي نشرته بعنوان "أنا أول جرسونة"، إنها بحثت عن عمل بشهادتها الجامعية ولكنها لم تجد، فقررت العمل كجرسونة، وإن رد عائلتها كان أن تجلس في بيتها 20 سنة ولا تعمل في هذه الوظيفة.



وأضافت أن العمل كجرسونة ومعاملتها للزبون في المطعم لا يعني أن تجاريه في قلة الأدب، وأنها تقدمت لصاحب ملهى "الفونتانا" وسخر منها ولكنها ردت بأن عليه أن يجربها، بجانب أن الجرسونات الرجال زملاءها رحبوا بها في أول يوم لها وكان لديهم ثقة في فشلها، وكانت قد ذهبت لمصممة الأزياء إيفون ماضي لتصمم لها زي الجرسونة، وتحمست للفكرة وأهدتها هذا الزي بالفعل.



استقبلها أول شخص في عملها بعصبية وغضب، وأهداها "شلن"، ظنًا منه أنها بائعة طوابع، لينادي مرة أخرى على الجرسون لترد بأنها هي الجرسونة، وكان رده: "جرسونة في مصر.. برافو"، وهناك آخر أكد أنه يشعر بأنه في أوروبا عندما شاهد الجرسونة.



تجربة خاضها مصطفى أمين أراد فيها إثبات أن المتقاعسات فقط هن من يرددن هذه الشكوى، وأن الفتاة إذ ما أرادت أن تعمل فيمكنها أن تعمل في مهن يحتكرها الرجال لتثبت ذاتها وتؤكد نجاحها.