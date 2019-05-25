المحكمة الدولية لقانون البحار تقضي بالإفراج عن السفن الأوكرانية الثلاث وبحارتها

قضت المحكمة الدولية لقانون البحار اليوم /السبت/ بأنه يتعين على روسيا الإفراج عن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية محتجزة من قبل روسيا منذ شهر نوفمبر الماضي ، وإطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا معتقلين بشكل فوري.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية ، أن المحكمة أصدرت أمرها اليوم من مقرها بمدينة "هامبورج" الألمانية ، عقب عقد جلسة استماع في وقت سابق من شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أن ( موسكو ) لم تشارك في جلسة الاستماع أو الجلسة التي عقدت اليوم.



وأضافت الشبكة الأمريكية أن قرارات المحكمة ملزمة قانونيا، ولكنها لا تملك سلطة لتنفيذها ، لافتة إلى أن المحكمة دعت كلا الطرفين إلى تقديم تقرير حول امتثالهما بالقرار بحلول الخامس والعشرين من يونيو المقبل.



يذكر أن الأزمة بين (موسكو) و(كييف ) اندلعت في 25 نوفمبر الماضي لدى قيام حرس الحدود الروسي باحتجاز سفن أوكرانية مع 24 بحارا، واتهمتهم بدخول المياه الروسية في مضيق "كيرتش " بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم، وهو ما اعتبرته (موسكو) تصرفا استفزازيا تقف وراءه أجهزة الاستخبارات الأوكرانية .



وقالت (موسكو ) إن المحكمة الدولية لقانون البحار غير مختصة بالنظر في حادثة "كيرتش" ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في أبريل الماضي تعليقا على لجوء (كييف ) إليها.