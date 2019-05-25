تونس تؤكد مواصلة جهودها لتحقيق التكامل الأفريقي المنشود احتفالا بيوم أفريقيا

أكدت تونس عزمها على مواصلة الإسهام الفاعل في تقوية روابط التضامن والتعاون المشترك بهدف تحقيق التكامل الأفريقي المنشود وتوطيد مقومات السلم والأمن والاستقرار في جميع أرجاء القارة وتجسيد طموحات الشعوب الأفريقية في الرقيّ والازدهار والتنمية الشاملة وفقا للأهداف الطموحة لأجندة 2063، إذ تحتفل تونس اليوم مع بقية الشعوب والدول بيوم أفريقيا.



وذكرت وزارة الشئون الخارجية، فى بيان لها اليوم، السبت، أن تونس باعتبارها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية ومن بعدها الاتحاد الأفريقي، تجدد من خلال هذه المناسبة فخرها واعتزازها لانتمائها لهذه القارة الواعدة وللتأكيد على المكانة المتميزة التي تحظى بها القارة الأفريقية ضمن أولويات سياستها الخارجية، وسيتم المشاركة بجانب سفارات الدول الأفريقية المعتمدة بتونس والجالية الأفريقية المقيمة بتونس في الحفل الذي سيقام بهذه المناسبة.