ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

النمسا تعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف فى أوروبا

السبت 25/مايو/2019 - 04:47 م
وزيرة خارجية النمسا
وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل
أ ش أ
أعربت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، عن أسفها للانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية أمس، الجمعة، ومن تصاعد أعمال العنف في أوروبا بشكل عام.

وقالت كنايسل، في تصريح اليوم، السبت، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الانفجار الذي وقع في وسط ليون، ومعتبرة أن أعمال العنف في أوروبا للأسف تشهد تصاعدا.

وكان 13 شخصا جُرِحوا من جراء انفجار وقع بالأمس في شارع للمشاة بمدينة ليون (شرقي فرنسا)، فيما رجحت مصادر أمنية أن يكون الانفجار ناجما عن طرد مفخخ، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق حول احتمال أن يكون التفجير عملا إرهابيا، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث.

ترشيحاتنا

شاهد.. شاب يسحل بلطجيا حاول السطو عليه في وضح النهار

فيديوجراف| تفاصيل قرارات الأهلى وحقيقة الانسحاب من الدوري

شباب على طول.. في عيد ميلادها..20 صورة تكشف أناقة وفاء عامر

بـ5 خطوات بسيطة.. اعرف من حظرك على الـWhatsapp

بعد مشاركة مدبولي فى تنصيبه.. رئيس جنوب أفريقيا: أتطلع للقاء السيسي وتعزيز التعاون مع مصر

هل تغني صلاة التهجد عن صلاة التراويح؟.. الإفتاء تجيب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد من القمر الصناعي.. الحالة المرورية للشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى

ممشى الطور السياحي يشكو الإهمال.. الأهالي: تحول من مزار سياحي لمقلب قمامة.. ولم يطور منذ 30 سنة.. رئيس المدينة: تخصيص مليون جنيه لتجميل الممشى وإعادته إلى سابق عهده.. صور

طاحونة البرنس.. طراز عثماني فريد يتألق في بلاط بـ الوادي الجديد