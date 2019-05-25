النمسا تعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف فى أوروبا

أعربت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، عن أسفها للانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية أمس، الجمعة، ومن تصاعد أعمال العنف في أوروبا بشكل عام.



وقالت كنايسل، في تصريح اليوم، السبت، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الانفجار الذي وقع في وسط ليون، ومعتبرة أن أعمال العنف في أوروبا للأسف تشهد تصاعدا.



وكان 13 شخصا جُرِحوا من جراء انفجار وقع بالأمس في شارع للمشاة بمدينة ليون (شرقي فرنسا)، فيما رجحت مصادر أمنية أن يكون الانفجار ناجما عن طرد مفخخ، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق حول احتمال أن يكون التفجير عملا إرهابيا، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث.