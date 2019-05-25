نشرة الفن.. أحمد السقا يكشف عن الصعوبات التى واجهها فى ولد الغلابة.. ريم البارودى لـ أحمد سعد: مفيش مقارنة بينك وتامر حسنى.. محمد هنيدى يسخر من أحمد فهمى

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالى:وكان من أهم هذه الأخبار تصريح خاص للفنان أحمد السقا عن مسلسله "ولد الغلابة"، حيث قال إنه لم يواجه صعوبات في اللهجة الصعيدية من خلال المسلسل الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.وأضاف السقا أنه "كان هناك مصحح للغة "عبد النبي" من أجل التركيز على جميع التفاصيل، وأيضا مخارج الألفاظ، فالمسلسل احتاج مجهودا كبيرا من أجل الشكل الذي خرج به مسلسل "ولد الغلابة"، فاستطاع المصحح أن يزيل اللهجة الصعيدية التي كنت أتحدثها في فيلم الجزيرة لاأن هناك اختلاف كبير والمشاهد يشعر بذلك، كذلك أهل الصعيد يعرفون أن كل منطقة في الصعيد تتحدث بشكل مختلف".وقال أحمد السقا فى تصريح آخر إن مسلسل "ولد الغلابة" يناقش قضية مهمة وهي أن الظلم لا يدوم وأن لكل ظالم نهاية.بينما نشر الفنان محمد هنيدي، تعليقا ساخرا على صورة الفنان أحمد فهمى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد ظهوره في مسلسله الأخير "الواد سيد الشحات" بالحجاب فى أحد المشاهد بحلقة أمس.وكشفت الفنانة ريم البارودي، عن رأيها فى زوجها السابق أحمد سعد، ومقارنته بالفنان تامر حسنى، مؤكدة أنه ليس هناك مقارنة بينهما على مستوى الغناء والنجومية.وشارك عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر جمهورها بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".أما المطربة ليلى غفران، فتصدرت مؤشر البحث "جوجل"، وهى تعد أحد أبرز المطربات اللاتى ظهرن على الساحة الغنائية فى فترة وجيزة قادمة من المغرب لجذب الأنظار إليها، ولكن سرعان ما انقلبت حياتها رأسا على عقب، خاصة بعد مقتل ابنتها.