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مرأة

قبل العيد.. إطالة الأظافر في يومين

السبت 25/مايو/2019 - 07:00 م
صدى البلد
ريهام قدري
تحاول كل فتاة الاعتناء بأظافرها وتطويلها حتى تعطي مظهرا جذابا، وقدمت خبيرة التجميل رهف عزيز طريقة تطويل الأظافر في يومين بروتين يومي وهو:
المكونات:
1_ زيت الزيتون
2_ ماء الورد

طريقة تطبيق تطويل الأظافر:
نقوم بوضع زيت الزيتون ع النار قليلا ثم ننتظر حتى يبرد ونضعه على أظافرنا لمدة 4 دقائق، ومن ثم نقوم بإزالته وندهن مسحة من ماء الورد.

ملحوظات للعناية بالأظافر:
1_ ادعكي أظافرك بماء الثوم قبل أن تنامي كل يوم.
2_ عندما تشاهدين لونا أبيض على أظافرك ما عليكِ إلا أن تضعي كوب ماء وليمونة وادعكي أظافرك بقطنة كل يوم 4 أو 5 دقائق حسب وقتك.
3_ دلكي أظافرك بالليمون وضعي فازلين ودعيه عشر دقائق ومن ثم اغسليه.
4_ افركي فص الثوم بأظافرك مثل المبرد.

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