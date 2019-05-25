قبل العيد.. إطالة الأظافر في يومين

تحاول كل فتاة الاعتناء بأظافرها وتطويلها حتى تعطي مظهرا جذابا، وقدمت خبيرة التجميل رهف عزيز طريقة تطويل الأظافر في يومين بروتين يومي وهو:

المكونات:

1_ زيت الزيتون

2_ ماء الورد



طريقة تطبيق تطويل الأظافر:

نقوم بوضع زيت الزيتون ع النار قليلا ثم ننتظر حتى يبرد ونضعه على أظافرنا لمدة 4 دقائق، ومن ثم نقوم بإزالته وندهن مسحة من ماء الورد.



ملحوظات للعناية بالأظافر:

1_ ادعكي أظافرك بماء الثوم قبل أن تنامي كل يوم.

2_ عندما تشاهدين لونا أبيض على أظافرك ما عليكِ إلا أن تضعي كوب ماء وليمونة وادعكي أظافرك بقطنة كل يوم 4 أو 5 دقائق حسب وقتك.

3_ دلكي أظافرك بالليمون وضعي فازلين ودعيه عشر دقائق ومن ثم اغسليه.

4_ افركي فص الثوم بأظافرك مثل المبرد.

