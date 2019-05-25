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أخبار البلد

نقيب الزراعيين: رفع الحظر عن استيراد البصل المصري يدل على متانة العلاقات بين مصر والسعودية

السبت 25/مايو/2019 - 04:30 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن قيام السعودية برفع الحظر عن استيراد البصل المصري يدل على متانة العلاقات بين مصر والسعودية مؤكدا أن العلاقة بين الدولتين تاريخية.

وأضاف خليفة خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مصر تصدر سنويا ما يقرب من 400 ألف طن معظمها إلى دول الخليج، وتابع الزراعيين أن رفع الحظر عن البصل المصري سوف يعطى انتعاشة للسوق المصري.

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