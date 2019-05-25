ننشر قرار المالية بترقية 4 موظفين لدرجة رئيس إدارة مركزية بالجمارك

أصدرت وزارة المالية، قرارًا برقم 346 لسنة 2019 والخاص بترقية 3 موظفين في درجة رئيس إدارة مركزية لمدة عام أو حتى بلوغ السنة القانوني أو لحين شغل تلك الوظيفة بالتعيين بقطاع العمليات الجمركية.





شمل القرار والذي ينشر "صدي البلد" نصه، أنه تم تعيين أحمد صباح حامد، في وظيفة رئيس إدارة مركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الوسطى والجنوبية، وهالة بهجت، رئيس إدارة مركزية للمنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، وليد عبد الله، رئيس إدارة مركزية للدعم الإداري بالمنطقة الوسطى والجنوبية؛ بقطاع العمليات.



