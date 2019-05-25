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اقتصاد

ننشر قرار المالية بترقية 4 موظفين لدرجة رئيس إدارة مركزية بالجمارك

السبت 25/مايو/2019 - 04:48 م
نص القرار
نص القرار
محمد يحيي
أصدرت وزارة المالية، قرارًا برقم 346 لسنة 2019 والخاص بترقية 3 موظفين في درجة رئيس إدارة مركزية لمدة عام أو حتى بلوغ السنة القانوني أو لحين شغل تلك الوظيفة بالتعيين بقطاع العمليات الجمركية.

شمل القرار والذي ينشر "صدي البلد" نصه، أنه تم تعيين أحمد صباح حامد، في وظيفة رئيس إدارة مركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الوسطى والجنوبية، وهالة بهجت، رئيس إدارة مركزية للمنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، وليد عبد الله، رئيس إدارة مركزية للدعم الإداري بالمنطقة الوسطى والجنوبية؛ بقطاع العمليات.

كما تضمن القرار انتداب مجدى السيد إبراهيم عبدالحافظ، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفى مدير عام بمصلحة الجمارك، وزارة المالية لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والايداعات بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية من ذات المستوى الوظيفى بالمصلحة، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب.
ننشر قرار المالية بترقية 4 موظفين لدرجة رئيس إدارة مركزية بالجمارك
ننشر قرار المالية بترقية 4 موظفين لدرجة رئيس إدارة مركزية بالجمارك

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