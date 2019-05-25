الإسماعيلية تستعد لاستقبال المصطافين خلال فترة الأعياد وإجازة الصيف.. طوارئ بجميع القطاعات الخدمية والمرافق.. والمحافظ يشدد على تحقيق عنصر الأمان والنظافة وتوفير مسعف وغطاس بكل شاطئ

انتشار وحدات الإسعاف فى أماكن التجمعات بالشواطئ

تنظيف الشواطئ وتوفير المزيد من أعداد الكراسي

إقامة مشايات لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن لهم على الشاطئ

رفعت محافظة الإسماعيلية درجة الاستعداد القصوى بشواطئها، في إطار استعدادات استقبال المصطافين خلال فترة الأعياد وإجازة الصيف.وأكد أحمد اليماني، المتحدث الإعلامي لديوان عام المحافظة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة بجميع القطاعات الخدمية والمرافق بمختلف الأندية والشواطئ استعدادا لاستقبال ضيوف وزوار المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وناقش اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي السابق، مع مديري العموم، استعدادات الشواطئ والمتنزهات والأندية والحدائق فى مركز ومدينة الإسماعيلية وجميع المراكز والمدن، خاصة التى تتميز بوجود شواطئ، وأعطى توجيهاته بالتشديد على تحقيق عنصر الأمان والنظافة وتوفير مسعف وغطاس بكل شاطئ، بالإضافة إلى انتشار وحدات الإسعاف فى أماكن التجمعات.واستعدت شواطئ الإسماعيلية لاستقبال أكثر من ١٠٠ ألف زائر والذين يتوافدون يوميا من الساعة السابعة صباحا للاستمتاع بهدوء شواطئها.من جانبه، أكد محمد خليل القماش، مدير نادي الواحة، أنه تم تنظيف الشواطئ، وتوفير المزيد من أعداد الكراسي الموجودة على الشاطئ، وعمل أكثر من منفذ لبيع الساندوتشات والمأكولات الخفيفية والمشروبات الباردة والساخنة، بالإضافة لتجهيز الملاهي وتجديدها بشكل يتناسب مع طبيعة الشواطئ وتجهيز حمام مع إقامة حفلات دي جي والتلي ماتش، مشيرا إلى أنه تم تحديث دورات المياه وزيادة عدد العمال بالشاطئ بأكمله، كما تم إجراء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الخدمات بالأندية والشواطئ بالإسماعيلية وفايد لمواجهة الزيادة المتوقعة فى عدد الزوار.وقال القماش إن الجديد هذا العام هو إقامة مشايات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أماكن لهم على الشاطئ، وكذلك تجهيز الملعب بالنجيلة الطبيعية، ليتم افتتاحه في إطار الاحتفالات لأعياد الربيع.وشهدت المتنزهات والحدائق العامة أعمال الصيانة الدورية لاستقبال الزوار، ووضع لافتات إرشادية للطرق الرئيسية والمناطق السياحية بالمحافظة.واستعدت جميع مديريات الخدمات والأجهزة المحلية لتوفير الزيادات المتوقعة فى الاستهلاك من المواد التموينية والبترولية.ووفرت مديرية الصحة سيارات مجهزة للطوارئ بمناطق الكثافة خلال فترة الصيف بطريق البلاجات وحدائق الملاحة والطريق الدائرى، إلى جانب قيام مرفق النقل الداخلى بتوفير العدد الكافى من الأتوبيسات وتشغيل الطفطف لنقل المواطنين من وإلى الشواطئ والأندية.كما تم التأكيد على الالتزام بتعليمات الأمن بالشواطئ وضرورة توافر جواكت النجاة لمستخدمى الأدوات والألعاب البحرية، وضرورة توافر عدد مناسب من المنقذين المدربين بكل شاطئ، لمواجهة أى طارئ، بالإضافة لوضع علامات واضحة لعدم تخطيها لمن لا يجيدون السباحة، وستقوم الشواطئ والأندية بعمل برامج ترفيهية ومسابقات لروادها خلال اليوم.من جهته، أكد عماد حجازي، المتحدث الرسمي لديوان مديرية التموين، استعدادات المديرية خلال فترة الأعياد ورفع درجة الاستعداد وانتشار فرق التفتيش والمتابعة على متاجر ومحلات بيع الفسيخ والرنجة والأغذية المختلفة، بالإضافة إلى توفير سيارات لبيع الخبز فى الحدائق والمتنزهات للمواطنين من غير حاملى بطاقات التموين.