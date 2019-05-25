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حوادث

فضلات المواشي السبب.. مصرع فلاح وإصابة 2 فى معركة بالشوم بالبحيرة

السبت 25/مايو/2019 - 05:32 م
مشاجرة
مشاجرة
جمالات الدمنهورى
لقى فلاح مصرعه واصيب آخر وربة منزل بجروح وكسور في أماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بالشوم والعصى بقرية السعدى دائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة بسبب خلافات بين عائلتى على مخلفات مواشى.

كان اللواء مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول كل من "عبدالقادر ع ال" 65 سنة فلاح ومقيم بعزبة السعدى بدائرة المركز للمستشفى العام مصاب بكدمة بالجمجمة وبجروح بالرأس والجسم وتوفى على الفور و"محمد ع ي" فلاح مصاب بجروح وكسر بالجمجمة و"عواطف ع ا " ربة منزل مصابة بقطع فى أوتار الرجل وتم تحويلها الى مستشفى دمنهور التعليمى.

وانتقل الرائد إسلام قطب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات والنقباء إبراهيم زمزم وعلى شاكر معاونى المباحث على الفور، وبالفحص تبين نشوب خلاف بين عائلتى الساعدى والسعداوى بسبب خلاف على وضع مخلفات المواشى قام على إثرها كل من: "السيد ع ع " 35 سنة فلاح "وصالح عب ع" "فؤاد س ع" بالتعدى على المجنى عليهم بآلة حادة مما تسبب فى وفاة المجنى عليه الأول وإصابة الثانى والثالثة.

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهمين وتحرر المحضر رقم 13209 جنح 2019 الدلنجات، وبالعرض على النيابة العامة قرر أحمد جمال وكيل النائب العام برئاسة المستشار عبدالحميد السعيد مدير نيابة الدلنجات باشراف المستشار اشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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