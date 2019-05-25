اتحاد الفلاحين:رفع الحظر عن البصل المصري يشجع الفلاحين على التوسع في زراعته

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن وزارة الزراعة قامت ببذل مجهودات كبيرة من أجل رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصرى وهى خطوات كبيرة.



وأضاف فرج خلال تصريحات خاصةً لـ صدى البلد أن تلك الخطوة سوف تعطي عائد كبير للفلاحين وتشجع على التوسع في زراعة البصل.



وتابع رئيس اتحاد الفلاحين انه يجب ان يتم التوسع في الصادرات الأخرى وفتح أسواق جديدة ليعود بالخير على الزراعة المصرية.

