فقد بصره وأحبه الأهالي .. قصة مسحراتي كفيف عمره 80 سنة يجوب الغردقة بعصا وجركن

عادة سنوية حافظ عليها عم حافظ صاحب الـ 80 عاما وهي إيقاظ اهالى الغردقة على السحور فهو أقدم مسحراتى عرفته المدينة ورغم انه فقد بصره منذ الشباب الا انه استمر فى العمل كمسحراتى خلال شهر رمضان واكتسب حب الأهالى.



لا يستخدم طبلة ليقرعها ولكنه يستخدم جركن بلاستيك يحدث من خلاله صوتا قويا ويسير بين الطرقات ليلا مستخدما عصا يتحسس بها الطرق التى حفظها قلبه قبل عينه فيسير وبنادى على كل منزل باسم صاحبه وهنا تظهر قدرات الخاصة فى التعرف على منازل اهالى الغردقة رغم أنه كفيف.



يعتبره أهالي مدينة الغردقة أقدم مسحراتي بمدينة الغردقة "كفيف البصر" وحصد حب الأهالى، وخاصة منطقة السوق القديم بوسط مدينة الغردقة، حيث شهدت تلك المنطقة قوة شبابه حتى حفظ شوارعها عن ظهر قلب.



ذاكرته التى استطاع الحفاظ عليها كانت عوضا عن بصره الذى حاول ان يعيده بعمليات كثيرة ولكن فشلت وعصاه التي يتحسس بها الطريق ، ومعه جركنه البلاستيك، الذي يستخدمه كطبلة، ولم يستغن عنه طيلة حياته.

