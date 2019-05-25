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مرأة

11 فائدة مذهلة لـ البطيخ على السحور.. تعرف عليها

السبت 25/مايو/2019 - 08:59 م
صدى البلد
رنا عصمت
للبطيخ فوائد عظيمة يجب أن يعرفها الناس حتى يحرصوا على تناوله مع دخول فصل الصيف، خاصةً في وجبة السحور.

وعدد الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، لـ"صدى البلد"، أهمية تناول البطيخ في السحور، مؤكدا أنه يحتوي على الماء بنسبة 92% من مكوناته و7% كربوهيدرات، ولا يعد مصدرًا غنيا بالألياف الغذائية، ومن فوائده أنه يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A) والضرورية لمناعة الجسم، وحمض الفوليك.

وقال إن فوائد تناول البطيخ في وجبة السحور تتضمن:
1-زيادة إنتاج الطاقة: فهو غني بالماغنيسيوم والبوتاسيوم مما يساهم في زيادة النشاط
2-ترطيب البشرة
3- مدر للبول
4- يعتبر منشطا للجسم
5- مطهر للمعدة
6-يقلل من العطش الشديد
7-يقلل الإمساك
8- يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين ج، وفيتامين ب1، وفيتامين ب6، والبيتا كاروتين، والعديد من مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.
9-الوقاية من السرطان: الليكوبين الموجود في البطيخ هو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان
10-تنظيم ضغط الدم: حيث يحتوي على البوتاسيوم والمنجنيز وهي عناصر تؤدي إلى خفض الضغط
11-زيادة العملية الجنسية

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