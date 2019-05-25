زكاتي للاجئ .. تفاصيل زيارة عمرو يوسف وكندة علوش لمخيم البقاع

قرر النجمان كندة علوش وزوجها عمرو يوسف قضاء يومهم مع اللذين يحتاجون كل الدعم بعيدًا عن العاصمة بيروت وتحديدًا في منطقة البقاع حيث يقع أحد مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان.



وأمضى عمرو برفقة زوجته كندة يومًا كاملًا لتشجيع حملة #زكاتي_للاجىء التي اطلقتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للـ UN، زارا من خلاله عشرات الأسر واستمعا إلى حال الأهالي ولعبا مع الأطفال اللذين صرحا بأنهم كانوا ممتلئين بالفرح والطاقة لم تضيع قساوة الحياة ابتسامتهم وطاقتهم.



من المعروف ان كندة ساهمت وشاركت في نشاطات انسانية تخص اللاجئين أو غيرهم ممن يستحقون العون في مصر والعالم العربي، كما كان النجمان زارا منذ فترة قريبة مستشفى مصر لعلاج أمراض الدم.