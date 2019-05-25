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3 خطوات لتتجنب هذا الشعور بالتخمة بعد الإفطار ..فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 05:27 م
أكلات دسمة
أكلات دسمة
شيرين عادل
دعوات الإفطار و"العزائم" خلال شهر رمضان تجعل الالتزام بالبرنامج الصحي "الحمية الغذائية" صعبة، لكن هناك 3 أشياء تجعل الأمر يمر بسهولة دون عناء.

وعرضت فضائية CNN عربى، تقريرا جاء فيه إن تناول الطعام ببطء تجعل الانسان لا ينهى من تناول وجبته بسرعة وتمنع مضيفيه من إمداده بكميات إضافية من الطعام، وتضمنت الخطوة الثانية اختيار الأطباق التى تحتوي على كمية كبيرة من الخضراوات والاعتماد على مبدأ الكمية والنوعية فإذا احتوى الأكل على نسبة كبيرة من الدسم قمم بتقليل الكمية والعكس صحيح.

أما الخطوة الثالثة فتكون من خلال طريق اختيار نوع واحد من الحلويات أو مشاركة شخص آخر فى كميته بطبق الحلويات إذا احتوى على كميات كبيرة من السعرات الحرارية.

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