وزارة الخارجية البرازيلية تحتفل بيوم افريقيا وتهنئ كل دول القارة به

احتفلت وزارة الخارجية البرازيلية بيوم أفريقيا حيث قالت "إنه لشرف عظيم أن اليوم ، هو يوم أفريقيا ، حيث تحتفل وزارة الخارجية بالعلاقة التاريخية بين البرازيل والقارة الأفريقية.".



كما هنأت الوزارة في بيان لها اليوم جميع الفارقة بهذا اليوم حيث ذكرت قائلة " تهنئ وزارة الشؤون الخارجية القارة الأفريقية بأكملها ليوم أفريقيا ، الذي يحتفل به في 25 مايو لأكثر من 50 عامًا ، حيث سلطت الضوء على روابط الأخوة والتعاون مع أفريقيا.



وجدير بالذكر انه في الخامس والعشرين من مايو في العام 1963 تم تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) ، والتي تعدل إسمها فيما بعد ليكون الاتحاد الإفريقي الحالي (AU) ، الذي يجمع جميع بلدان القارة تحت لوائه.