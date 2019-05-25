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أخبار البلد

وزارة الخارجية البرازيلية تحتفل بيوم افريقيا وتهنئ كل دول القارة به

السبت 25/مايو/2019 - 05:48 م
الخارجية البرازيلية
الخارجية البرازيلية
محمود نوفل
احتفلت وزارة الخارجية البرازيلية بيوم أفريقيا حيث قالت "إنه لشرف عظيم أن اليوم ، هو يوم أفريقيا ، حيث تحتفل وزارة الخارجية بالعلاقة التاريخية بين البرازيل والقارة الأفريقية.".

كما هنأت الوزارة في بيان لها اليوم جميع الفارقة بهذا اليوم حيث ذكرت قائلة " تهنئ وزارة الشؤون الخارجية القارة الأفريقية بأكملها ليوم أفريقيا ، الذي يحتفل به في 25 مايو لأكثر من 50 عامًا ، حيث سلطت الضوء على روابط الأخوة والتعاون مع أفريقيا.

وجدير بالذكر انه في الخامس والعشرين من مايو في العام 1963 تم تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) ، والتي تعدل إسمها فيما بعد ليكون الاتحاد الإفريقي الحالي (AU) ، الذي يجمع جميع بلدان القارة تحت لوائه.

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