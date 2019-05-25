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تنطلق تجاريا في 2020.. حلويات مطبوعة على شكل كبسولات ثلاثية الأبعاد ..فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 05:40 م
حلويات ومكملات غذائية
حلويات ومكملات غذائية
شيرين عادل
أصبح من الممكن حاليا الحصول على مكملات غذائية عن طريق آلة تستخدم خاصية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وعرضت قناة "الغد" اليوم، تقريرًا ذكر أن إحدى الشركات البريطانية طورت آلة تستطيع تكوين مكمل غذائى على شكل حلوى وعرضت الشركة هذه الآلة فى مهرجان أسبوع لندن للطعام.

وتقوم فكرة الآلة على الحصول على معلومات من الشخص تختار له الكبسولة والمكمل الغذائى المناسب له كما يمكنهم بأنفسهم إختيار الكبسولات المناسبة.

وتم استخدام آلاف الأنواع من البروتينات والفيتامينات التى تتناسب مع جميع الأشخاص وستطلق الشركة هذه الآلة فى الأسواق أوائل عام 2020.

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