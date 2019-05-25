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برلمان

يواكب التطور العالمي.. برلمانية تطالب بخطة كاملة لتنفيذ التحول الرقمي للجامعات المصرية

السبت 25/مايو/2019 - 06:42 م
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن إعلان وزير التعليم العالى عن أنه جارٍ إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين شيء جيد، مشيرا إلى أننا تحدثنا أكثر من مرة على ضرورة تحول الجامعات المصرية إلى رقمية.

وأشارت "نصر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن تصريحات وزير التعليم العالى ليس بها أى آلية تنفيذ ، على الرغم من أن هناك بعض التطوير حدث فى الجامعات المصرية، من خلال إجراء امتحانات إلكترونية بنسب محدودة.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان على ضرورة وضع خطة كاملة لتنفيذ التحول الرقمي للجامعات المصرية ، وان تكون هناك بنية تحتية لهذا التحول الرقمي وان يتم تدريب جميع العاملين في الجامعات.

وأوضحت أن التحول الرقمى للجامعات المصرية له أهمية كبيرة ، خاصة وإننا نواكب التطورات العالمية ، بحيث يكون لدينا إحصائيات فى هذه الجامعات الذكية لكل ما نريد معرفته والحصول على أى معلومات بطريقة سهلة. 

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