الداخلية في أسبوع.. ضبط 523 متهما و783 قطعة سلاح و69 ألف قضية سرقة كهرباء ..فيديو

قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) أسفرت جهودها خلال أسبوع، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.





فعلى مدار أسبوع تم ضبط 523 متهمًا فى عدد من البؤر الإجرامية التى تم استهدافها، وضبط 783 قطعة سلاح منها 81 بندقية آلية و143 بندقية و53 طبنجة و506 فرد محلي، وتنفيذ 428 ألفًا و477 حكمًا قضائيًا، منها 221 ألفًا و263 حكم غرامة و151 ألفًا و755 حكم حبس، و53 ألفًا و781 حكم مخالفة و1678 حكم جناية، وضبط 14 تشكيل عصابي يضم 37 متهمًا ارتكبوا 49 حادث سرقة وإعادة 10 سيارات مبلغ بسرقتها.





ونجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض 47 حادث قتل عمد وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وضبط 68 متهمًا.





وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 855 قضية اتجار فى المواد المخدرة، و925 متهم بحوزتهم كميات من المخدرات منها نحو 158 كيلو حشيش، و110 كيلو بانجو و19 كيلو هيروين و7 كيلو من الإستروكس و41 ألف قرص مخدر.





وفى مجال مكافحة الأغذية الفاسدة والاستيلاء على الدعم التمويني نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال اسبوع فى ضبط 97 قضية تلاعب فى دعم المواد البترولية بمضبوطات اكثر من 1000 أسطوانة بوتاجاز ونحو 570 ألف لتر مواد بترولية.





وتم ضبط 6700 قضية استيلاء على سلع تموينية مدعمة وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالى 700 طن، و158 طن سلع غير صالحة للاستهلاك، و23 طن سلع مدعمة بالسوق السوداء وضبط 69512 قضية لسرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط لتعاقد باجمالى متحصلات 42 مليون و741 ألف و331 جنيها.





وفى مجال التهرب الضريب والجمركي تم ضبط 1045 قضية بلغ حجم التعاملات المالية فيها نحو 736 مليون جنيها، وبلغ اجمالى المتحصلات المسددة نحو 815 ألف و348 جنيها لصالح خزانة الدولة.



