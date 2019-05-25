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أخبار البلد

هذه المحافظات شديدة الحرارة غدا.. اعرف حالة الطقس المتوقعة

السبت 25/مايو/2019 - 05:45 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
القاهرة 20 32

شبين الكوم 20 32

طنطا 19 31

دمنهور 18 28

الإسكندرية 18 27

بلطيم 20 28

مطروح 16 24

السلوم 15 27

سيوة 18 35

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

الزقازيق 19 29

الإسماعيلية 19 30

السويس 22 32

العريش 21 27

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 26 37

مرسى علم 26 35

الفيوم 21 34

بني سويف 22 35

المنيا 22 37

أسيوط 23 38

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 42

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 26 35

أبو رماد 25 35

حلايب 24 32

راس حدربة 23 32

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