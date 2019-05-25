أنهى عصر القرصنة وحمى تراث ماسبيرو.. Watch IT بداية جديدة لاقتصاديات الترفيه في مصر

لم يترك مجال الإعلام المفتوح، فرصة للتأخر في تحديث نُظم العرض واستخدام التكنولوجيا المتاحة للحاق بالمنافسة وسط عالم جديد يعج بكافة أنواع المواد المرئية ويهتم بالترفيه كاقتصاد جاذب لمليارات الدولارات.





وفي الوقت الحالي تطورت منصات عالمية وعربية أبرزها نيتفليكس، لحماية حقوق المواد الدرامية والبرامجية والأفلام السينمائية من القرصنة والعرض عن طريق السرقة، وتلتها بعد ذلك منصات وتطبيقات في جميع أنحاء العالم.





ما هو Watch it؟





لم تتأخر مصر كثيرا عن هذا السباق، فقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لإعلام المصريين وشركة دي ميديا، منصة Watch it، وهي عبارة عن تطبيق متاح على الهواتف التي تعمل بكل الأنظمة أندرويد، أو آبل، وموقع الكتروني يتيح عرض المواد التي تمتلكها الشركة منعا للاستيلاء عليها بالقرصنة وغيرها.





وظهر تطبيق Watch it مع بداية شهر رمضان المعظم، واحتفظ بعرض النسبة الأكبر من دراما وبرامج رمضان، ولاقى رواجا كبيرا بين الجماهير المصرية نظرا لإ تاحته مجانا في البداية كتجربة للتعرف على المنصة الجديدة، ثم اشتراك شهري قيمته 90 جنيها.





أهمية Watch it





تبدو أهمية التطبيق الجديد من خلال الاحتفاظ بالمواد المصرية التي تنتجها القنوات الخاصة للعرض من خلال بدلا من اليوتيوب الذي يتاح للجميع وتصبح المادة خصبة للقرصنة والتبديل والحذف والتأويل، وتستخدمها البرامج مقتطعة أو مجتزئة في أغراض تضر الأمن القومي المصري.





كما أن المنصة الجديدة توفر للمشاهدين جودة الصورة والصوت وسهولة العرض، وتعمل على انتقاء المواد المعروضة وتنقيتها من كل ما يتعارض مع الأعراف والتقاليد الوطنية والطبائع المصرية.





حفظ تراث ماسبيرو





الأهمية الكبيرة لمنصة Watch it ظهرت أكثر من خلال توقيع بروتوكول مع الهيئة الوطنية للإعلام لإتاحة عرض تراث ماسبيرو من مواد درامية وبرامجية من خلال التطبيق مقابل اشتراك شهري.





ومع تلك الخطوة، انتهت محاولات استغلال التراث التلفزيوني بمكتبة ماسبيرو من خلال قنوات اليوتيوب المجهولة والتي تربحت كثيرا عبر تلك القرصنة، كما ضمنت الهيئة الوطنية للإعلام الممثلة لتلفزيون الدولة والشعب عائدا ماليا جراء هذا التعاون.





وأكدت الهيئة الوطنية للاعلام في بيان لها اليوم أن بروتوكول التعاون الذي تم مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية المالكة لمجموعة إ علام المصريين ومجموعة دي ميديا الاعلامية جاء في اطار الحفاظ علي المحتوى الفني للتليفزيون المصري وطبقا للقواعد و القوانين المحددة في هذا المجال.





حق الاستغلال وليس البيع





وقالت الهيئة الوطنية إنها تحفظ حقوقها الكاملة سواء الفكرية أو المادية للمحتوى الذي سيتم إتاحته علي المنصة الرقمية الجديدة Watch iT بشكل حصري كحق استغلال وليس بيع وسيتم عرضه باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده وبما يعود بالنفع علي الوطنية للاعلام.



