ترتبط بالمعلم والمحتوى.. نائب: الجامعات الذكية تؤهل عضو التدريس لإعطاء محاضرة بمعايير عالمية

قال النائب فتحى ندا ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الجامعات الذكية ترتبط بالمعلم والمحتوى ، مشيرا إلى التحول الرقمى فى ظل التقنية الجديدة يؤهل المعلم عضو التدريس فى أى مرحلة ان يعطى المحاضرة بمواصفات فى إطار معايير الجودة العالمية.



وأشار ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الجامعات التكنولوجية لها أهمية فى أنها تخرج لنا منتجا ، بحيث يستخدم العلم فى مجالات الصناعة والزراعة ، مؤكدا على أهمية ان تحقق هذه الجامعات نسبة كبيرة فى التطوير.



وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن قانون حوافز الابتكار الذى وافق عليه البرلمان يعطى الحق لكل عضو هيئة تدريس فى الجامعات فى ان يكون لديه شراكة مع القطاع الخاص فى أى إختراعات يقوم بها.



وكان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه جارٍ إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين.

