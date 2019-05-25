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تعليم

تعليم أسوان يؤكد على انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية

السبت 25/مايو/2019 - 06:45 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن هناك حسن سير لمنظومة العمل داخل لجان الإمتحانات الخاصة بشهادة الدبلومات الفنية بمختلف المدارس على مستوى المحافظة .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إلى أن الإمتحانات تسير بشكل جيد ويسودها الهدوء والإنضباط ولا يوجد ما يعكر صفو اللجان ولم ترد أى شكوى من الطلاب ، كما أن ورقة الأسئلة واضحة الطباعة والأسئلة من الكتاب المدرسى.

وأضاف السيد الفيومى فى تصريحات خاصة على أنه تم التأكيد على الطلاب أن المواد (فقط) التى كان من المقرر تأدية إمتحانها الخميس الماضى الموافق 23 مايو الجارى تم تأجيلها إلى يوم السبت الموافق الأول من يونيو القادم ، مؤكدًا على الإلتزام بتطبيق جميع الضوابط والقواعد العامة المنظمة للعملية الإمتحانية .

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