قرارات الأهلي حول المؤجلات.. #اتحاد_الكرة يجتاح تويتر لهذا السبب

دشن عدد من متابعي كرة القدم في مصر هاشتاج#اتحاد_الكرة ليجتاح قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه .





ويأتي ذلك عقب إرسال إدارة النادي الأهلي، خطابًا لاتحاد الكرة، اليوم السبت، تخطره فيه بقرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة محمود الخطيب بشأن المواعيد التي تم تحديدها لبقية مباريات الدوري.



