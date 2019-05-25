قرارات الأهلي حول المؤجلات.. #اتحاد_الكرة يجتاح تويتر لهذا السبب

دشن عدد من متابعي كرة القدم في مصر هاشتاج#اتحاد_الكرة ليجتاح قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.
ويأتي ذلك عقب إرسال إدارة النادي الأهلي، خطابًا لاتحاد الكرة، اليوم السبت، تخطره فيه بقرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة محمود الخطيب بشأن المواعيد التي تم تحديدها لبقية مباريات الدوري.
وأورد الأهلي في خطابه عدة قرارات أبرزها عدم استكمال بطولة الدوري حال تأجيل أي مباراة للفريق لبعد كأس أمم إفريقيا، وعدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الجولة الـ٣٤ من الدوري.