24 سفينة إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد

بلغ إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، اليوم /السبت/، 24 سفينة.



وذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) - في بيان لها - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ، بينما تتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج سفينتي بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة سفينة.. مشيرة إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.