ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم صرف الزكاة لـ جمعية تهدف إلى إعداد حَمَلة القرآن

الأحد 26/مايو/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول" جمعية خيرية نشاطها الأساس يهدف إلى إعداد حَمَلة القرآن ليكونوا صالحين كقدوة لغيرهم في أخلاقهم وشخصياتهم، حيث نعد لهم برامج تدريبية متخصصة بطريقة عملية لننمي فيهم حفظ القرآن.. فهل يجوز أن تصرف أموال الزكاة على أنشطتها؟".

وأجاب "جمعة"، في فتوى له، أنه "يجوز الإنفاق على جُلِّ هذه الأنشطة من الزكاة كمصدرٍ ثانوي، أما ما يجوز الصرف عليه من الزكاة بطريقة كاملة مباشرة فهو تحفيظ القرآن الكريم".

ترشيحاتنا

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

سد النهضة.. نصر الدين يكشف خطط إسرائيل الخبيثة لاستغلال إفريقيا ضد مصالح مصر

كنافة وجلاش.. طريقة عمل عش العصفورة

في لقطة فريدة.. السفير البريطاني في السودان إماما لصلاة المغرب.. صور

ولد الغلابة الحلقة 20.. اختفاء المخدرات من مدرسة أحمد السقا

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور