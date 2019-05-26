حكم صرف الزكاة لـ جمعية تهدف إلى إعداد حَمَلة القرآن

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول" جمعية خيرية نشاطها الأساس يهدف إلى إعداد حَمَلة القرآن ليكونوا صالحين كقدوة لغيرهم في أخلاقهم وشخصياتهم، حيث نعد لهم برامج تدريبية متخصصة بطريقة عملية لننمي فيهم حفظ القرآن.. فهل يجوز أن تصرف أموال الزكاة على أنشطتها؟".



وأجاب "جمعة"، في فتوى له، أنه "يجوز الإنفاق على جُلِّ هذه الأنشطة من الزكاة كمصدرٍ ثانوي، أما ما يجوز الصرف عليه من الزكاة بطريقة كاملة مباشرة فهو تحفيظ القرآن الكريم".