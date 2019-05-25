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فن

فاطمة ناصر تنتهي من تصوير العاشق صراع الجواري وتواصل قابيل

السبت 25/مايو/2019 - 06:44 م
صدى البلد
سعيد فراج
انتهت النجمة التونسية فاطمة ناصر من تصوير مسلسلها السوري الجديد "العاشق صراع الجواري" والذي يعرض حاليا على عدد من الفضائيات العربية وتلعب فيه فاطمة دور شغب ، الجارية التي بزغ نجمها في فترة الخلافة العباسية في ٣٣٠ هجري وكانت جارية من جوارري المعتضد بالله وام ولده جعفر.

تميزت بدهائها وقوة شخصيتها وحنكتها السياسية التي اكتسبتها من العيش في قصر الدولة العباسية والنصدي لكل الموامرات التي حيكت ضدها للتخلص منها زمن ابنها.

وبعد وفاة المكتفي بالله الذي حكم بعد والده المعتضد، دخلت في صراعات قاسية لتثبيت حكم ولدها، وكانت هي من تدير الدولة العباسية لمدة سنوات طويلة. العاشق صراع الجواري» مسلسل تاريخي تدور أحداثه في عصر الخلافة العباسية الثانية وما شهدته تلك الفترة من اضطراب في تداول السلطة وأثر ذلك على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفي بغداد عاصمة الخلافة العباسية تدور الأحداث الأساسية وتبدأ من الصراع على السلطة، والانقسام حول حق الولاية وموقف مفاصل المؤسسات السياسية والقضائية والعسكرية من الأمر، وكذلك موقف أقطاب الفكر في تلك المرحلة الحساسة التي اتسمت بصعود «دولة الجواري» كما كان يطلق عليها أعداؤها والمنتقصون من شأنها.

المسلسل بطولة كوكبة من النجوم، في مقدمتهم الفنان غسان مسعود ومنذر رياحنة وركين سعد ، من تأليف للكاتب أحمد المغربي والمخرج على محيي الدين، وإنتاج «أي سي ميديا برودكشن».

على صعيد أخر تواصل فاطمة تصوير ظهورها الخاص ضمن أحداث مسلسل قابيل مع المخرج كريم الشناوي والنجوم محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج.
فاطمة ناصر تنتهي من تصوير العاشق صراع الجواري وتواصل قابيل
فاطمة ناصر تنتهي من تصوير العاشق صراع الجواري وتواصل قابيل
فاطمة ناصر تنتهي من تصوير العاشق صراع الجواري وتواصل قابيل
فاطمة ناصر تنتهي من تصوير العاشق صراع الجواري وتواصل قابيل
فاطمة ناصر تنتهي من تصوير العاشق صراع الجواري وتواصل قابيل
فاطمة ناصر تنتهي من تصوير العاشق صراع الجواري وتواصل قابيل

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