تعليم البرلمان تجتمع بعد العيد لإعداد التقارير الخاصة بالموازنة العامة

قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللجنة ستجتمع بعد إجازة عيد الفطر المبارك للانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بالموازنة العامة للعام المالى 2019 - 2020 لوزارتى التعليم والتعليم العالى.



وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة التربية والتعليم طالبت بزيادة الموازنة العامة للوزارة من 99 مليار جنيه إلى 110 مليار جنيه أو زيادتها إلى 133 مليار جنيه حال وضع خطة لزيادة أجور المعلمين.



وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن وزارة التعليم العالى طالبت بزيادة الموازنة العام للعام المالى 2019 -2020 للوزارة إلى 74 مليار جنيه.

