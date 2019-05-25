بدء أعمال الرفع المساحي لشارع أحمد محمد حسنين بالأزاريطة في الإسكندرية

صرح الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بأنه تم البدء في الرفع المساحي والهندسي لشارع أحمد محمد حسنين الكائن بمنطقة الأزاريطة، وذلك لوضع تصور لشكل ومساحة عربات الطعام المتنقلة على أرصفة الشارع لتنفيذ (شارع 306) من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



يأتي هذا عقب توقيع المحافظ بروتوكول تعاون مع صندوق (تحيا مصر) وشركة (أسواق مصر إكسبريس) للتطوير والإدارة، لإنشاء (شارع 306) على الأرصفة.



وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري، وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقضاء على العشوائية، والتوسع في المناطق الترفيهية، ووضع حلول جذرية لإشكالية إشغال الطريق والباعة الجائلين وما ينبثق عنها من مظاهر غير حضارية.



ومن ناحية أخري، أكد المحافظ أنه تم السيطرة على حريق اندلع نتيجة كسر في ماسورة غاز طبيعي أمام كوبري راغب بمنطقة كرموز بغيط العنب، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد اندلاع اللهب بفضل جهود قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات بشرية، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض جميع ملابسات الحادث على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مطالبا برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة.



وكانت الأجهزة المعنية بالمحافظة قد انتقلت إلى موقع الحادث، الذي وقع جراء قيام أحد الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة بكسر غير مقصود بماسورة الغاز، ما أدى إلى نشوب حريق واحتراق 9 سيارات وتوك توك دون وقوع خسائر بشرية.

