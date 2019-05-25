وزير التعليم العالي: إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى ذكية خلال عامين.. نواب: نحتاج لـ تطوير المناهج العلمية وإنشاء تخصصات جديدة.. وبرلمانى: سنواكب التغيرات العالمية

ترتبط بالمعلم والمحتوى.. نائب: الجامعات الذكية تؤهل عضو التدريس لإعطاء محاضرة بمعايير عالمية

يواكب التطور العالمى.. برلمانية تطالب بخطة كاملة لتنفيذ التحول الرقمى للجامعات المصرية

برلمانى يطالب بإنشاء كليات متخصصة فى كل محافظة على مستوى الجمهورية

أكد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الجامعات الذكية ترتبط بالمعلم والمحتوى، كما أن التحول الرقمى فى ظل التقنية الجديدة يؤهل المعلم عضو التدريس فى أى مرحلة لأن يعطى المحاضرة بمواصفات فى إطار معايير الجودة العالمية، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة كاملة لتنفيذ التحول الرقمي للجامعات المصرية، وأن تكون هناك بنية تحتية لهذا التحول الرقمي، وأن يتم تدريب جميع العاملين في الجامعات، كما طالبوا بأن تكون لدينا كليات متخصصة فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، بحيث تكون على حسب طبيعة كل محافظة.فى البداية، قال النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن الجامعات الذكية ترتبط بالمعلم والمحتوى، مشيرا إلى أن التحول الرقمى فى ظل التقنية الجديدة يؤهل المعلم عضو التدريس فى أى مرحلة يعطى المحاضرة بمواصفات فى إطار معايير الجودة العالمية.وأضاف ندا، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجامعات الرقمية لها أهمية فى أنها تخرج لنا منتجا، بحيث يستخدم العلم فى مجالات الصناعة والزراعة، مؤكدا أهمية أن تحقق هذه الجامعات نسبة كبيرة فى التطوير.وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن قانون حوافز الابتكار الذى وافق عليه البرلمان يعطى الحق لكل عضو هيئة تدريس فى الجامعات فى أن يكون لديه شراكة مع القطاع الخاص فى أى اختراعات يقوم بها.وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن إعلان وزير التعليم العالى أنه جارٍ إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين شىء جيد، مشيرا إلى أننا تحدثنا أكثر من مرة على ضرورة تحول الجامعات المصرية إلى رقمية.وأضافت "نصر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تصريحات وزير التعليم العالى ليس بها أى آلية تنفيذ، على الرغم من أن هناك بعض التطوير حدث فى الجامعات المصرية، من خلال إجراء امتحانات إلكترونية بنسب محدودة.وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان ضرورة وضع خطة كاملة لتنفيذ التحول الرقمي للجامعات المصرية، وأن تكون هناك بنية تحتية لهذا التحول الرقمي، وأن يتم تدريب جميع العاملين في الجامعات.وأوضحت أن التحول الرقمى للجامعات المصرية له أهمية كبيرة، خاصة أننا نواكب التطورات العالمية، بحيث يكون لدينا إحصائيات فى هذه الجامعات الذكية لكل ما نريد معرفته والحصول على أى معلومات بطريقة سهلة.وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: "إننا فى حاجة إلى تطوير جامعتنا المصرية قبل تحويلها إلى جامعات ذكية، خاصة أننا لدينا 3 جامعات مصرية دخلت فى التصنيف العالمى على مستوى الجامعات فى العالم".وأضاف حسين، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا فى حاجة إلى الاهتمام بالجامعات المصرية، خاصة فى ظل تفريغها من أساتذتها صالح الجامعات الخاصة والأجنبية"، مؤكدا أننا فى حاجة إلى تطوير المناهج العلمية وأن ننشئ تخصصات جديدة يحتاجها المجتمع تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بأن تكون لدينا كليات متخصصة فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، بحيث يتكون على حسب طبيعة كل محافظة، وتكون لدينا على سبيل المثال كلية لصناعة السفن فى الإسكندرية.كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أعلن أنه جارٍ إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين.