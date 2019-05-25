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رياضة

رضا العيسوى مديرا فنيا لفريق المنصورة

السبت 25/مايو/2019 - 06:39 م
صدى البلد
عبدالله هشام
نجح مجلس ادارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير في التعاقد مع رضا العيسوي لتولى مهمة المدير الفني الجديد بالفريق الاول لكرة القدم خلفا لصبري المنياوي .

وكان العيسوي مدربا عاما للفريق الموسم الماضي قبل تقدمه بالاستقالة والعمل مع فريق التقدم السعودي والصعود به للدوري الممتاز السعودي لأول مرة في تاريخ النادي بعد صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة .

جدير بالذكر ان التعاقد مع رضا العيسوي جاء بعد سلسلة من المفاوضات مع اكثر من مدير فني ابرزهم عبدالظاهر السقا ومحمد اسماعيل .


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