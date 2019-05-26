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برلمان

برلماني يطالب بإنشاء كليات متخصصة في كل محافظة بالجمهورية

الأحد 26/مايو/2019 - 06:01 ص
النائب مصطفى كمال
النائب مصطفى كمال الدين حسين ، عضو لجنة التعليم بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب مصطفى كمال الدين حسين ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إننا فى حاجة إلى تطوير جامعتنا المصرية قبل تحويلها إلى جامعات ذكية، خاصة أن لدينا 3 جامعات مصرية دخلت فى التصنيف العالمى على مستوى الجامعات فى العالم.

وأشار حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى الاهتمام بالجامعات المصرية ، خاصة فى ظل تفريغها من أساتذتها صالح الجامعات الخاصة والأجنبية ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى تطوير المناهج العلمية وأن ننشئ تخصصات جديدة يحتاجها المجتمع تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.

وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بضرورة أن تكون لدينا كليات متخصصة فى كل محافظة على مستوى الجمهورية ، بحيث يتكون على حسب طبيعة كل محافظة ، وتكون لدينا على سبيل المثال كلية لصناعة السفن فى الإسكندرية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أعلن أنه جارٍ إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين.

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