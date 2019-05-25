توريد 128 ألفا و 287 طن قمح لصوامع وشوّن قنا

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم توريد 128 الف و 287 طن قمح، لافتًا إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190 الف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري الذى بدأ في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.



و أوضح الهجان، بأنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من"التموين ، الزراعة ، هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات" لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب، حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدًا بأنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.



وأكد محافظ قنا، على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في اسرع وقت ممكن وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.



و أشار أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن كميات القمح الموردة لشوّن وصوامع المحافظة والتي بلغت 128 الف و 287 طن موزعة كما يلى61 ألف و 471 طن تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و 66 ألف و 656 طن تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و 160طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعي.