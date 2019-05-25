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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا - بنها الحر

السبت 25/مايو/2019 - 06:37 م
حادث تصادم
حادث تصادم
إبراهيم الهوارى
شهد الطريق الحر شبرا – بنها حادثًا مأساويًا حيث اصطدمت 3 سيارات ببعضهما البعض، ما أسفر عن إصابة قائدى السيارات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من وقوع حادث تصادم على الطريق الحر قبيل بنها بمسافة 10 كيلومترات ووجود 3 مصابين.

وانتقل اللواء نبيل عدلى، مدير الإدارة العامة للمرور وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين 3 سيارات 94050 "أ ل ر" نقل و "50871 م د س " ملاكى و " 900891 " ا ب ر" ملاكى غربية أثناء قيام النقل بحسب إحدى السيارتين الملاكى لتعطلها بالطريق فاصطدم النقل بالسيارة الملاكى الثالثة.

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