إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا - بنها الحر

شهد الطريق الحر شبرا – بنها حادثًا مأساويًا حيث اصطدمت 3 سيارات ببعضهما البعض، ما أسفر عن إصابة قائدى السيارات، وتم نقلهم إلى المستشفى.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من وقوع حادث تصادم على الطريق الحر قبيل بنها بمسافة 10 كيلومترات ووجود 3 مصابين.



