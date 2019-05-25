فحص 1653 مريضا في قافلة طبية بجاليا ببلقاس

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية قافلة طبية مجانية بقرية جاليا التابعة لمركز بلقاس استمرت على مدى يومين الأمس واليوم شارك فيها 9 عيادات شملت مختلف التخصصات الطبية،بالإضافة إلى معمل التحاليل، وإدخال جهاز الأشعة العادية بجانب الأشعة التليفزيونية بصفة دائمة كخدمة إضافية بالقوافل العلاجية .



وقام الفريق الطبي بالقافلة بإجراء الكشف على 1653 متردد شملت أقسام ،باطنة 570، أطفال 210، أنف وأذن 189، عظام 275 ،جراحة 97، تنظيم أسرة ونسا143، جلدية 205، أسنان 153، معمل الدم 222، معمل الطفيليات 89، موجات صوتية وعادية 100، كشف مبكر عن الضغط والسكر 115، كما تم إحالة 41 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،وصرف علاج على نفقة الدولة لستة مرضى .



وأشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى تأكيد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة احتياجات المرضى من الأدوية والعلاج اللازم.



ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمه الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم لتخفيف الأعباء الصحية والمالية عنهم وذلك في إطار اهتمام الدولة والمحافظة بملف الصحة باعتباره مشروعًا قوميا.