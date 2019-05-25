ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فحص 1653 مريضا في قافلة طبية بجاليا ببلقاس

السبت 25/مايو/2019 - 06:38 م
فحص 1653 مريض في
فحص 1653 مريض في قافله طبيه بجاليا ببلقاس
همت الحسينى
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية قافلة طبية مجانية بقرية جاليا التابعة لمركز بلقاس استمرت على مدى يومين الأمس واليوم شارك فيها 9 عيادات شملت مختلف التخصصات الطبية،بالإضافة إلى معمل التحاليل، وإدخال جهاز الأشعة العادية بجانب الأشعة التليفزيونية بصفة دائمة كخدمة إضافية بالقوافل العلاجية .

وقام الفريق الطبي بالقافلة بإجراء الكشف على 1653 متردد شملت أقسام ،باطنة 570، أطفال 210، أنف وأذن 189، عظام 275 ،جراحة 97، تنظيم أسرة ونسا143، جلدية 205، أسنان 153، معمل الدم 222، معمل الطفيليات 89، موجات صوتية وعادية 100، كشف مبكر عن الضغط والسكر 115، كما تم إحالة 41 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،وصرف علاج على نفقة الدولة لستة مرضى .

وأشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى تأكيد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة احتياجات المرضى من الأدوية والعلاج اللازم.

ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمه الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم لتخفيف الأعباء الصحية والمالية عنهم وذلك في إطار اهتمام الدولة والمحافظة بملف الصحة باعتباره مشروعًا قوميا.
فحص 1653 مريضا في قافلة طبية بجاليا ببلقاس
فحص 1653 مريضا في قافلة طبية بجاليا ببلقاس
فحص 1653 مريضا في قافلة طبية بجاليا ببلقاس
فحص 1653 مريضا في قافلة طبية بجاليا ببلقاس
فحص 1653 مريضا في قافلة طبية بجاليا ببلقاس

ترشيحاتنا

مصور سويسري.. قصة دانيال بيك فى سنة أولى صيام بعد اعتناقه الإسلام فى الأقصر.. صور

شاهد.. صور استقبال السيسي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

المقاومة هى العمود الفقري.. أول رد من حسن نصر الله على مؤتمر صفقة القرن بـ البحرين

بشأن الانسحاب من الدوري.. تعليق غامض من خالد الغندور على بيان الأهلي

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موعد ليلة القدر

إبراهيم المنيسي: دعواتكم.. ابني على باب غرفة العمليات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء حفل ختام مهرجان كان السينمائى الـ72.. صور

كنت فاكرة السمك هياكله.. اعترافات صادمة لـ قاتلة طفلها بـ شرم الشيخ.. صور

شاهد.. صور استقبال السيسي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان