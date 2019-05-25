إزالة ١٨٨ حالة تعد على مساحة 42 ألف متر بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة اعمالها فى حملات ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى اطار تنفيذ توجيهات هشام آمنة - محافظ البحيرة تكثيف حملات إزالة التعديات بكافة انواعها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين وتحرير المحاضر ضدهم للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيدا لهيبة الدولة.



وفى اطار ذلك شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة الزراعية والري والصرف وحماية الأراضي وبتأمين بقوة من الشرطة وأسفرت عن إزالة ٦٣حالة تعدي علي أملاك الري والصرف بنواحي مركز ومدينة شبراخيت بإجمالي مساحة ١٠٢٧ م ،١٥ حالات تعدي على أراضى أملاك الدولة بمساحة ٤٧٤٤ م خاصة بأملاك الصرف ومصلحة الكهرباء والميكانيكا وذلك بنطاق مدينة حوش عيسى والوحدة لقرية أبوالشقاف .



كما تمكنت الحملة من إزالة ١١٠ حالة تعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة إجمالية ١٧ ألف و ٩٣٦ م٢ بمركز ومدينة كفر الدوار وتنوعت حالات التعديات ما بين ٦٤ حالة تعدي على أملاك الري بمساحة ٣ آلاف و٢٠٨ م بمسطاح ترعة المحمودية وبنطاق قرية بولين بالإضافة إلى إزالة ٢٩ حالة تعدي على الصرف بمساحة ١٢ ألف و ٩٩٦ م بنطاق قريتي دفشو وسيدي غازي ،و١٧ حالة تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة ألف و ٧٣٢ م بنطاق قرى "قومبانية أبو قير ، بولين ، زُهرة وكوم أشو" عبارة عن شدات خشبية ومباني بالطوب الأبيض وتشوينات وعشش

