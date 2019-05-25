علي جمعة يكشف مفاجأة عن موعد ليلة القدر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن علامات ليلة القدر ستظل مخفية إلى قيام الساعة، وهناك قواعد وضعها الغزالي والأولياء الصالحون.





وأضاف «جمعة»، في فيو له، أن هناك الكثير ممن رصدوا علامات ليلة القدر، والتي ذكرها عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة، والمفاجأة أنهم وجدوا أن ليلة القدر كانت في ليلة 29 وذلك لمدة عشر سنوات.



