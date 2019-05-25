علي جمعة يكشف مفاجأة عن موعد ليلة القدر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن علامات ليلة القدر ستظل مخفية إلى قيام الساعة، وهناك قواعد وضعها الغزالي والأولياء الصالحون.
وأضاف «جمعة»، في فيو له، أن هناك الكثير ممن رصدوا علامات ليلة القدر، والتي ذكرها عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة، والمفاجأة أنهم وجدوا أن ليلة القدر كانت في ليلة 29 وذلك لمدة عشر سنوات.
وتابع: أن هناك من يعتقد أنها ليلة الخامس والعشرون ومنهم من يقول إنها ليلة السابع والعشرين لذلك يجب علينا أن نقيم جميع الليالي العشر ونجتهد في العبادة بها، وخير دعاء في هذه الليالي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.