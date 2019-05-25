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شاهد.. الأردن تنظم أكبر مائدة إفطار للأطفال اللاجئين بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ زايد

السبت 25/مايو/2019 - 06:50 م
الشيخ زايد بن سلطان
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
شيرين عادل
تحت شعار "يلا نفطر سوا"، أفطر أكثر من أربعة آلاف طفل من الأيتام والفقراء في العاصمة الأردنية عمان بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة يوم زايد للعمل الإنساني، بحسب التقرير المصور الذي أذاعته قناة "الغد".

وأفاد التقرير بأن جمعية الشارقة الخيرية والجمعية الأردنية الخيرية نظمت حفل الإفطار وقدمت المساعدات للاجئين الفلسطينيين والسوريين، ولم يكتفوا بهذا فقط بل وزعوا ملابس العيد للأطفال وتم دفع الكفالة لهم، وتعهدوا بترميم 500 بيت للاجئين الفلسطينيين ودعم اللاجئين السوريين ماديًا.

وأشار إلى أن يوم زايد الخيري للعمل الإنساني فرصة لتجسيد قيم الإخاء والمحبة بين الأطفال.

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