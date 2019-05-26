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مرأة

كيفية علاج مشكلة الأرق في رمضان

الأحد 26/مايو/2019 - 12:06 ص
صدى البلد
رنا عصمت
تؤثر عدة عوامل في عدد ساعات نومنا ومدى جودته، خاصة خلال شهر رمضان، لأننا عادة ما نغير من عاداتنا، فقد نسهر كثيرًا عن المعتاد أو نستيقظ قرب الفجر لتناول وجبة السحور،و هذه العادات تتسبب في الإصابة بالأرق الشديد و قلة النوم و هو ما يتسبب في الشعور بالألم و التعب.
لذلك قدم خبير التغذية الدكتور احمد صبري ،النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من الأرق هي:

1- يفضل عدم تناول أي مصدر بروتينى قبل النوم مباشره مثل اللبن والبيض واللحوم والأسماك والدجاج لأن الأحماض الأمينية الموجودة فى البروتين تحفز خلايا وأعصاب المخ فيعملوا على تنبيه الجهاز العصبى فيجعله يقظا.

2- الإقلال من تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من اللحوم المصنعة والمدخنة والأجبان الدهنية و المأكولات الحارة والكاتشب لاحتوائها على مادة الثيرامين التي تحفز المعدة على إفراز الحمض المعدي مما يسبب الأرق وحرقة المعدة والتوتر.

3- يفضل عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة ولمدة لا تقل عن ساعتين حيث أنها تعمل على تجميع الدم في المعدة.

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