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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يصل إلى اليابان لتأكيد قوة التحالف بين البلدين

السبت 25/مايو/2019 - 08:53 م
الرئيس الأمريكي يصل
الرئيس الأمريكي يصل إلى اليابان
أ ش أ
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان اليوم، السبت، في زيارة دولة تستمر 4 أيام؛ للتأكيد على قوة التحالف بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الرئيس الأمريكي أصبح أول زعيم أجنبي يلتقي الإمبراطور الجديد ناروهيتو منذ صعوده إلى العرش بداية شهر مايو الجاري.

وذكرت الوكالة أن هناك مجموعة كاملة من القضايا الخطيرة والمثيرة للجدل التي تلوح في الأفق منها إصرار ترامب الحصول على صفقة أفضل بشأن التجارة مع اليابان وإقناعها بدفع المزيد مقابل الوجود العسكري الأمريكي، وكذلك الطريق المسدود مع كوريا الشمالية وتصاعد التوترات مع إيران.

وأضافت أنه من المرجح خلال قمة رئيس الوزراء شينزو آبي مع ترامب، التأكيد على أن طوكيو وواشنطن تهدفان إلى تحقيق نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وحث ترامب - خلال لقائه قادة الأعمال اليابانيين - على زيادة استثمارات‭‭ ‬‬شركاتهم في الولايات المتحدة وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.

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