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ديني

حالة واحدة يجوز فيها توزيع زكاة الفطر بعد العيد.. تعرف عليها

الأحد 26/مايو/2019 - 10:25 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول: "كان صندوق الزكاة بمسجدنا يستقبل زكاة الفطر ويوزعها على مستحقيها، إلى أن انتهى من ذلك عند منتصف ليلة العيد، ومنذ الثانية صباحًا وحتى الصلاة وُجِد بالصناديق ستة آلاف جنيه، فماذا نفعل بهذا المبلغ؟ هل يتم شراء أضحية وتوزيعها على الفقراء، أم يوزع هو نفسه عليهم.

أجاب الدكتور علي جمعة، أن هذا المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجها على مستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.

كما أن دار الإفتاء المصرية حددت مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1440هـ /2019م، وتبلغ 13 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد، حيث تم الاتفاق على تقدير هذه القيمة بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية.

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