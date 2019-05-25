3 مرشحين بغرفة الجيزة يرفعون دعوى قضائية ببطلان الانتخابات

رفع 3 من المرشحين بغرفة الجيزة التجارية وهم عبد الله نصر غراب وياسر سمير فتحى ويحيى كامل محمود محمد كاسب، دعوى أمام مجلس الدولة لإبطال العملية الانتخابية وبطلان قرار وزير التجارة رقم 350 لسنة 2019 الخاص بتقسيم اللجان الانتخابية، متهمين مجلس إدارة الغرفة بإساءة استعمال السلطة عند توزيع وتقسيم اللجان.



وأكد يحيى كاسب، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن سبب الدعوى خفض عدد المقار الانتخابية من 7 مقار فى الانتخابات الماضية إلى 4 مقار فى الانتخابات القادمة المزمع إقامتها فى 15 يونيو المقبل، حيث نظرت أولى جلساتها السبت الماضى، وتم تأجيلها لجلسة 2 يونيو القادم.



وينشر "صدى البلد" توزيع اللجان وكتلتها التصويتية، والتى ستجرى فى 4 مقار انتخابية، وتم تقسيمها إلى 6 لجان انتخابية وهى:



- اللجنة الرئيسية ومقرها الغرفة التجارية بالجيزة، وتضم 9426 تاجر أفراد وشركات، وتشمل تجار مناطق "الجيزة - إمبابة - العمرانية - مركز الجيزة - المنيب - المنوات - متنوع".



- اللجنة الثانية فرعية ومقرها مقر الغرفة التجارية بالجيزة، وتضم 11576 ألف تاجر أفراد وشركات، وتشمل تجار مناطق "الدقى - العجوزة - المهندسين - بولاق الدكرور - أوسيم".



- اللجنة الثالثة فرعية ومقرها مقر الغرفة التجارية بالجيزة، وتضم 4868 تاجر أفراد وشركات وتشمل تجار مناطق "الوراق - مركز إمبابة - كرداسة - البراجيل - صفط اللبن - ناهيا - نزلة الأشطر - طموه".



اللجنة الرابعة فرعية ومقرها مقر الغرفة التجارية بالسادس من أكتوبر، وتضم 17833 ألف تاجر أفراد وشركات، وتشمل تجار مناطق "6 أكتوبر - الهرم - فيصل - الواحات البحرية - طريق القاهرة إسكندريه الصحراوى - أبورواش - الشيخ زايد".



- اللجنة الخامسة فرعية ومقرها مقر الغرفة التجارية بالبدرشين، وتضم 3978 تاجر أفراد وشركات وتشمل تجار "الصف - العياط - أطفيح - زاوية أبومسلم - الحرانية".



- اللجنة السادسة فرعية ومقرها مقر الغرفة التجارية بالبدرشين، وتضم 4945 تاجر أفراد وشركات، وتشمل تجار "البدرشين - الحوامدية - شبرامنت - سقارة - أبو النمرس - الشوبك الغربى - المرازيق - أبورجوان القبلى".



من ناحية أخرى، علم "صدى البلد " أن الانتخابات ستجرى بين قائمتين رئيسيتين؛ الأولى برئاسة عادل عبد الفتاح مأمون ناصر، رئيس الغرفة الحالى، ونشاطه تصنيع وتجارة مواد غذائية، وتضم معه أحمد على محمد حجازى، أمين الصندوق المساعد للغرفة فى مجلس الإدارة الحالى، ونشاطه صاحب مصنع مكرونة، والدكتورة مى محمد محمود أبو بكر البطران، عضو مجلس النواب، وابنة الدكتور محمد محمود البطران، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال فترة التسعينات وأوائل الألفية الجديدة، وعضو مجلس إدارة الغرفة لأكثر من 6 دورات ونشاطها خدمات استشارية التى قدمت طلبا أولا ولكنها عدلت عن رغبتها وسحبت طلب الترشح ثم عادت وقدمته فى اليوم الأخير، وهندى مصطفى هندى إبراهيم ونشاطه إلحاق عمالة، ومحمد صالح قاسم ونشاطه تجارة إكسسوار محمول، ومحمد صادق عماد الدين السويدى ونشاطه صاحب مصنع كابلات، ويوسف محمد فؤاد فهيم الجزار ونشاطه استيراد وتصدير، وأحمد محى الدين سلامة الخولى ونشاطه مواد بترولية.



والقائمة الثانية يترأسها عبد الله نصر غراب، رئيس الغرفة الأسبق وعضو مجلس إدارة الغرفة فى دورتها الحالية ورئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية ونشاطه مخابز، وتضم معه صابر سرور الصباحى، نائب ثان رئيس الغرفة الحالى ونشاطه ملابس جاهزة، وعصام بدر الدين محمد عباس، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة، ونشاطه اكسسوار وتجارة محمول، ويحيى كامل محمود محمد كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة ونشاطه بقالة، وأحمد سعد مصطفى، رئيس شعبة إلحاق العماله بالغرفة ونشاطه إلحاق عمالة، ومحمد زين العابدين حامد ونشاطه صاحب مطحن غلال، وياسر سمير فتحى ونشاطه استيراد وتصدير، وأخيرا مى محمد محمود أبو بكر البطران، عضو البرلمان المصرى ونشاطها خدمات استشارية.



وسيقوم 13 مرشحا آخرين بخوض الانتخابات كمستقلين حتى الآن هم؛ أحمد أحمد على مخيمر ونشاطه مخابز، وأشرف أحمد إبراهيم ونشاطه مخابز، وعمر محمد توفيق على بلبع ونشاطه تجارة سيارات، وحسين محمد صادق الرفاعى ونشاطه استثمار عقارى، وأشرف أيوب عبد الله سيدهم ونشاطه استيراد وتصدير، وسعيد عبد العزيز عبد العزيز الخباز ونشاطه إلحاق عمالة، وزينب رمزى محمد علوان ونشاطها استيراد وتصدير، وأسامة أحمد حسن أحمد ونشاطه مخبز بلدى، وعصام فاروق محمد سلام ونشاطه مخبز بلدى، وصلاح الدين أحمد أنيس ونشاطه مخبز طباقى، وحمادة فاروق أحمد حسين ونشاطه صاحب مخبز أفرنجى، وهشام أمين محمود على الدجوى ونشاطه بقالة، ومصطفى أحمد معروف مشهور ونشاطه استيراد وتصدير.

