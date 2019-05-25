أمسيات شعرية وعروض فنون شعبية بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عددًا من الأنشطة الثقافية، حيث أقام قصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية بعنوان "تسابيح الجمال" أدارها الشاعر بهجت الدقميري والذي استهلها بقصيدة "مواويل سباعية" أعقبها قصيدة "خيال الظل" لنشأت النادي، ثم "تدوير الحلم" لميرفت عبدالجيد، "شايل روحي" للسيد أمين الشهبة، و"سؤال" لهناء أمين، لتنتهي الأمسية بقصيدة "دقيقتان" للأديب إبراهيم السمري، كما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج أمسية شعرية بحضور الشعراء سليمان خطاب وعبدالباسط المغربلي تم خلالها إلقاء عدد من الأعمال ومنها "رمضان شهر السنة، وحرفين وجع، ودق جرس".



واحتفالا بشهر رمضان المبارك، قدّم قصر ثقافة القناطر الخيرية عرض فني لفرقة النيل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مروة صبري والتي أشدت بمجموعة متنوعة من الأغاني منها "خير الأنام وأسماء الله الحسنى"، كما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة حكي لكتاب "رمضان يختار الملك" تأليف حسن صبري ورسوم نيرمين بهاء.